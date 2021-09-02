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مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يزور محافظ الخرج ويلتقي أعضاء الهيئة

مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يزور محافظ الخرج ويلتقي أعضاء الهيئة
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تواصل – فريق التحرير:

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بزيارة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمقر المحافظة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة، بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل الهيئة في المحافظة ليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله، ووفق الأنظمة والتعليمات.

كما التقى فضيلته رئيس هيئة محافظة الخرج الشيخ محمد بن عويض العضيلة المطيري ومديرو الإدارات ورؤساء وأعضاء المراكز بهيئة المحافظة عقب جولته التفقدية على هيئة محافظة الخرج التي اطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي والإداري.

وألقى الشبانات كلمة توجيهية خلال لقائه منسوبي هيئة المحافظة أشار فيها إلى مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات بما يحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله، مشدداً على تحلي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

بعد ذلك استمع فضيلته لاستفسارات ومداخلات الحضور وأجاب عليها،وقد رافق فضيلته خلال الجولة عدد من مسؤولي الفرع.

تأتي هذه الجولة بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على العمل الميداني وما يلزم لتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.

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