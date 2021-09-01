هل يلزم إخراج الزكاة من «عين المال» الذي وجبت فيه؟ المصلح يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أنه لا يلزم في إخراج زكاة المال أن تكون من عين المال الذي وجبت فيه.

وقال الشيخ المصلح “لو صرف هذا المال لا يُسقط ما فيه من حق، بل حق الله فيه ثابت، ويخرجه من غيره ولا يلزم أن تكون زكاة المال من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة”.

وتابع الشيخ خالد المصلح “لو عندي 10 آلاف ريال في محفظتي أو مكان حفظي للمال أو لو كان عندي حساب جاري ، فلا يلزم أن أخرج من هذا المال، يصح لو توفر مبلغ من أي جهة أخرى أن أخرجه زكاة نيابة عن المال الذي في المحفظة أو في الصندوق”.