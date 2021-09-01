الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«فايزر» تبدأ مرحلة متطورة من التجارب على حبوب دوائية ضد «كورونا»

«فايزر» تبدأ مرحلة متطورة من التجارب على حبوب دوائية ضد «كورونا»
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة فايزر الأمريكية للأدوية، مساء أمس الأربعاء، أنها بدأت في المراحل المتأخرة من إجراء التجارب السريرية على حبوب دوائية قد تصبح علاجا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الشركة في بيان لها نقلته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية- أنها بدأت المرحلة الثانية من ثلاث مراحل من التجارب السريرية، والتي سيشارك فيها 1140 شخصا لتجربة دواء كورونا المحتمل.

وأضافت الشركة أن العقار يمكن في النهاية استخدامه على أعداد أكبر من المرضى، لكن بشكل أساسي سيكون موجه لعلاج حالات كوفيد-19 غير المصابة بالأعراض القوية، لافتة إلى أنه خلال شهر يوليو الماضي تم بدء إجراء تجارب الدواء نفسه على الأشخاص الذين يعتبروا عرضة للإصابة بأعراض قوية من فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” ألبرت بورلا، إن “النجاح ضد كوفيد-19 من المرجح أن يتطلب كلا اللقاحات والأدوية.. ونحن سعداء لنعلن أننا بدأنا المرحلة لدراسة الدواء الفموي المرشح المصمم خصيصا لمكافحة فيروس كورونا لدى المصابين البالغين ولا يعانوا من أعراض قوية”.

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 185 إصابة و7 حالات وفاة و301 حالات تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 185 إصابة و7 حالات وفاة و301 حالات تعافي

«الصحة»: جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوزت 37 مليون جرعة

«الصحة»: جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوزت 37 مليون جرعة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا:224 إصابة و6 حالات وفاة و338 حالات تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا:224 إصابة و6 حالات وفاة و338 حالات تعافي

مع عودة الدراسة حضوريا ودخول الشتاء..استشاري يتوقع ارتفاع إصابات كورونا (فيديو)

مع عودة الدراسة حضوريا ودخول الشتاء..استشاري يتوقع ارتفاع إصابات كورونا (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>