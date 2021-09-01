منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالة «مو» الجديدة من فيروس كورونا

تواصل – وكالات:

صنفت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى “مو” التي اُكتشِفَت لأول مرة في كولومبيا في يناير الماضي على أنها متغير مثير للاهتمام.

وقالت في تقريرها الوبائي الأسبوعي حول كوفيد – 19 :إن هناك مؤشرات على أن طفرات السلالة “مو” تمكّنها من تجنب الأجسام المضادة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم أو تعافيهم بشكل أفضل من المتغيرات الأخرى.

وأوضحت أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات حول المتغير المعروف أيضاً باسم بي621.1. لإثبات أنه أكثر عدوى أو أكثر مقاومة للقاحات.

يشار إلى أن هناك حتى الآن خمس “سلالات ذات أهمية” تراقبها منظمة الصحة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك أربع “سلالات مثيرة للقلق”، بما في ذلك السلالة “دلتا” شديدة العدوى التي سادت في جميع أنحاء العالم.

وكتبت منظمة الصحة العالمية أنه جرى اكتشاف “مو” في بعض البلدان في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وتبلغ نسبة السلالة على مستوى العالم 1ر0 % فقط، وفقاً للتقديرات الحالية. ومع ذلك، تبلغ نسبتها في كولومبيا 38 % وفي الإكوادور 13 % والنسبة مستمرة في الزيادة.