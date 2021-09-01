الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالة «مو» الجديدة من فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالة «مو» الجديدة من فيروس كورونا
0

تواصل – وكالات:

صنفت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى “مو” التي اُكتشِفَت لأول مرة في كولومبيا في يناير الماضي على أنها متغير مثير للاهتمام.
وقالت في تقريرها الوبائي الأسبوعي حول كوفيد – 19 :إن هناك مؤشرات على أن طفرات السلالة “مو” تمكّنها من تجنب الأجسام المضادة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم أو تعافيهم بشكل أفضل من المتغيرات الأخرى.
وأوضحت أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات حول المتغير المعروف أيضاً باسم بي621.1. لإثبات أنه أكثر عدوى أو أكثر مقاومة للقاحات.
يشار إلى أن هناك حتى الآن خمس “سلالات ذات أهمية” تراقبها منظمة الصحة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك أربع “سلالات مثيرة للقلق”، بما في ذلك السلالة “دلتا” شديدة العدوى التي سادت في جميع أنحاء العالم.
وكتبت منظمة الصحة العالمية أنه جرى اكتشاف “مو” في بعض البلدان في أمريكا الجنوبية وأوروبا.
وتبلغ نسبة السلالة على مستوى العالم 1ر0 % فقط، وفقاً للتقديرات الحالية. ومع ذلك، تبلغ نسبتها في كولومبيا 38 % وفي الإكوادور 13 % والنسبة مستمرة في الزيادة.

مواد ذات صلة

مع بدء العام الدراسي .. نصائح مهمة لتفادي نقل العدوى من الطلاب لأسرهم (تقرير)

مع بدء العام الدراسي .. نصائح مهمة لتفادي نقل العدوى من الطلاب لأسرهم (تقرير)

مع عودة الدراسة حضوريا ودخول الشتاء..استشاري يتوقع ارتفاع إصابات كورونا (فيديو)

مع عودة الدراسة حضوريا ودخول الشتاء..استشاري يتوقع ارتفاع إصابات كورونا (فيديو)

أستاذ مناعة: المحصن بجرعتي لقاح «كورونا» غير ملزم بارتداء الكمامة «علميًا» (فيديو)

أستاذ مناعة: المحصن بجرعتي لقاح «كورونا» غير ملزم بارتداء الكمامة «علميًا» (فيديو)

هل الأطفال الرضع يصابون بـ«كورونا»؟.. «متحدث الصحة» يجيب (فيديو)

هل الأطفال الرضع يصابون بـ«كورونا»؟.. «متحدث الصحة» يجيب (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>