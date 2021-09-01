مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق

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اعلن مستشفى قوى الامن عن توفر وظيفة شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، للعمل بـ الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– شهادة الثانوية العامة، ويفضل درجة الدبلوم أو البكالوريوس في الصحة البيئية أو مجال ذي صلة

– لخريجي المدرسة الثانوية: خبرة لا تقل عن سنتان لحملة الثانوية العامة و سنة لحملة الدبلوم، ولا يشترط الخبرة مع البكالوريوس.

– يُفضل خبرة إشرافية سابقة.

– القدرة على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد.

– القدرة على العمل في بيئة متعددة الجنسيات.

– مهارات القيادة وخدمة العملاء الفعالة لضمان مستوى عالٍ من رضا المريض والزائر والموظف والعملاء الخارجيين.

– معرفة عملية بتطبيقات Microsoft والقدرة على استخدام Word و Excel.

التقديم:

من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).