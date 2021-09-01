مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق

تواصل – فريق التحرير:
اعلن مستشفى قوى الامن عن توفر وظيفة شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، للعمل بـ الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
– شهادة الثانوية العامة، ويفضل درجة الدبلوم أو البكالوريوس في الصحة البيئية أو مجال ذي صلة
– لخريجي المدرسة الثانوية: خبرة لا تقل عن سنتان لحملة الثانوية العامة و سنة لحملة الدبلوم، ولا يشترط الخبرة مع البكالوريوس.
– يُفضل خبرة إشرافية سابقة.
– القدرة على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد.
– القدرة على العمل في بيئة متعددة الجنسيات.
– مهارات القيادة وخدمة العملاء الفعالة لضمان مستوى عالٍ من رضا المريض والزائر والموظف والعملاء الخارجيين.
– معرفة عملية بتطبيقات Microsoft والقدرة على استخدام Word و Excel.
التقديم:
من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).