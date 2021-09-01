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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق
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تواصل – فريق التحرير:

اعلن مستشفى قوى الامن عن توفر وظيفة شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، للعمل بـ الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– شهادة الثانوية العامة، ويفضل درجة الدبلوم أو البكالوريوس في الصحة البيئية أو مجال ذي صلة

– لخريجي المدرسة الثانوية: خبرة لا تقل عن سنتان لحملة الثانوية العامة و سنة لحملة الدبلوم، ولا يشترط الخبرة مع البكالوريوس.

– يُفضل خبرة إشرافية سابقة.

– القدرة على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد.

– القدرة على العمل في بيئة متعددة الجنسيات.

– مهارات القيادة وخدمة العملاء الفعالة لضمان مستوى عالٍ من رضا المريض والزائر والموظف والعملاء الخارجيين.

– معرفة عملية بتطبيقات Microsoft والقدرة على استخدام Word و Excel.

التقديم:

من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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