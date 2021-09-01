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تعرّف على كمية القهوة الصحية لمرضى القلب والسكري والضغط

تعرّف على كمية القهوة الصحية لمرضى القلب والسكري والضغط
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تواصل – فريق التحرير:

قال د.ماجد الخلف، الأمين العام للجنة التغذية الوطنية، إنه من الضروري التوازن في شرب القهوة، موضحاً أن الكمية الصحية من تناول القهوة يومياً هي 3 أكواب فقط.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة ” الإخبارية”، أن هناك فئات ينصح تناولها نصف هذه الكمية ومنهم النساء الحوامل وأمراض القلب والضغط والسكري، لتفادي تأثيرها السلبي على القلب حيث تزيد القهوة من ضربات القلب.

وأكد” خلف”، أن الإضافات التي يتم إضافتها على القهوة غير صحية ، إذ أنها تحتوى على كميات كبيرة من السكر غير الصحي، لذا يجب الحد من استهلاك مشروبات القهوة التي تحتوي على إضافات.

 

 

 

 

 

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