«الصحة» توجه توصيات لاستخدام دواء «الأسبرين» لعلاج الجلطات

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أوضحت وزارة الصحة، أن أقراص دواء “الأسبرين” تعمل على زيادة سيولة الدم في الجسم، وتمنع حدوث الجلطات الدماغية والقلبية أو تكرارها.

وبينت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن “الأدوية تُصرف بوصفة طبية، مع التقيد بتعليمات الاستخدام، تفاديًا لحدوث مضاعفات لا قدر الله”.

وتشمل دواعي الاستعمال لتلك الأقراص “وقاية للمرضى الذين أصيبوا بجلطات دماغية أو قلبية لمنع تكرار حدوثها، وأيضا وقاية للمرضى الذين لديهم عوامل خطر الإصابة بالجلطات الدماغية أو القلبية”.

كما وجهت عدة توصيات للاستعمال الآمن لدواء الأسبرين حيث أوضحت أنه يفضل تناوله مع الأكل لتفادي حدوث اضطراب وحرقة في المعدة، وفي حال حدوث اضطراب في المعدة بسببه لا بد من مراجعة الطبيب ليصرف الدواء البديل، كما يجب الالتزام بتناوله حسب توجيهات الطبيب.