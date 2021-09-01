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للحد من الدعاوى الكيدية.. «العدل» تحدد آلية حساب التكاليف القضائية

للحد من الدعاوى الكيدية.. «العدل» تحدد آلية حساب التكاليف القضائية
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل، مساء اليوم الأربعاء، عن آلية حساب التكاليف القضائية للحد من الدعاوى الصورية والكيدية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن آلية حساب التكاليف القضائية للحد من الدعاوى الصورية والكيدية، تشمل ما يلي:

– تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى: بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

– تفرض تكاليف قضائية على الطلبات: بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة.

– مكن النظام ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد عن ألف ريال وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة.

ونشرت وزارة العدل، آلية حساب التكاليف القضائية للحد من الدعاوى الصورية والكيدية كما يلي:

تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى: بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
تفرض تكاليف قضائية على الطلبات: بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة ومن تلك الطلبات ما يلي:

– طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

– الطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد.

– طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة

– طلب تصحيح الحكم أو تفسيره

– الطلبات الأخرى التي تحدده اللائحة

مكن النظام ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة ومن تلك الطلبات. طلب الحصول على الآتي:

– نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها

– طلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها

– طلب نسخة يدوية للوثائق القضائية

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