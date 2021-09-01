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بتوجيه ⁧‫ولي العهد‬⁩ ..⁧‫نائب وزير الدفاع‬⁩ يتفقد قيادة القوات البرية ويلتقي منسوبيها

بتوجيه ⁧‫ولي العهد‬⁩ ..⁧‫نائب وزير الدفاع‬⁩ يتفقد قيادة القوات البرية ويلتقي منسوبيها
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تواصل – أحمد المحلي:

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بزيارة تفقدية لقيادة القوات البرية الملكية السعودية بالرياض.

ولدى وصول سموه مقر قيادة القوات البرية، أُقيمت مراسم استقبال رسمية ترحيبًا به، حيث كان في استقباله معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، كما تشرف معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات البرية بالسلام على سموه.

واستمع سموه لإيجازٍ عن القوات البرية الملكية السعودية بهدف الوقوف على استعدادها وجاهزيتها وما وصلت إليه من تطور وتحديث في التسليح والتدريب ليصل بها إلى مصاف القوات الحديثة.

وفي ختام الزيارة دوّن سموه كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلم هدية تذكارية من معالي قائد القوات البرية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

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