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«سوق الأسهم» تتراجع لمستوى 11310 نقاط.. 8.4 مليار ريال تداولات

«سوق الأسهم» تتراجع لمستوى 11310 نقاط.. 8.4 مليار ريال تداولات
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع هامشي بعد ثلاث جلسات من المكاسب، رغم ذلك حافظ المؤشر العام على الإغلاق فوق مستوى 11300 نقطة.

وأغلق المؤشر العام عند مستو

 

ى 11310 نقاط متراجعا بنحو 9 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.3 مليار ريال وهي تقل عن سيولة الجلسة السابقة البالغة 8.43 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 166.6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 279.5 ألف صفقة.

وتباينت الأسهم القيادية في أداء جلسة اليوم، حيث تراجعت أسهم مصرف الراجحي و “اس تي سي” بنحو 0.5 و 0.9 في المائة، قابلها ارتفاع سهم كهرباء السعودية 3.1 في المائة والبنك الأهلي المرتفع 0.7 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 109 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم شمس المرتفع بالحد الاعلى ليغلق عند أعلى مستوى للعام الحالي.

تلاه أسهم تنمية وريدان بعد تسجيلهما مكاسب تجاوزت 5 في المائة، أيضا أسهم الغاز والباحة وكذلك الرياض ريت ارتفعت بنسب تراوحت ما بين 4 و3 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 85 شركة، تصدرها سهم عذيب للاتصالات المتراجع 2.4 في المائة، تلاه سهم زين السعودية المنخفض 2.3 في المائة بعد تسجيل السهم مكاسب لسبع جلسات متتالية.

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