الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جائزة «الملك فيصل» تفتح باب الترشيح للدورة الخامسة والأربعين

جائزة «الملك فيصل» تفتح باب الترشيح للدورة الخامسة والأربعين
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل عن فتح باب الترشيح للدورة الخامسة والأربعين 2023، في أفرع الجائزة الخمسة.

وأوضح أمين الجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعاً علمياً لكل جائزة من الجوائز الأربع، وقد تم تحديد موضوعات هذه الدورة على النحو الآتي .. جائزة الدراسات الإسلامية “العمارة الإسلامية”، جائزة اللغة العربية والأدب “السرد العربي القديم والنظريات الحديثة” ، جائزة الطب ” الأوبئة وتطوير اللقاحات” ، جائزة العلوم ” الكيمياء”.

أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

وأشار السبيل إلى أن الترشحات تقبل من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات، ويمتد الترشيح للجائزة حتى نهاية شهر مارس 2022.

وتستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة (اضغط هنا)، ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه، يمكن زيارة موقع الجائزة (هنا).

مواد ذات صلة

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الرابعة والأربعين

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الرابعة والأربعين

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية

جائزة الملك فيصل تستكمل تحضيرات الإعلان عن الفائزين بدورتها الـ41

جائزة الملك فيصل تستكمل تحضيرات الإعلان عن الفائزين بدورتها الـ41

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة