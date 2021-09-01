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ضبط 7 أطنان دجاج فاسد ومجهول المصدر في مستودع بالرياض

ضبط 7 أطنان دجاج فاسد ومجهول المصدر في مستودع بالرياض
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تواصل – الرياض:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 7 أطنان من منتجات الدجاج المجمّد المخزّنة بطريقة مخالفة في مستودع بشرق الرياض يزاول النشاط دون الحصول على أي مستندات رسمية.

وأوضحت أن مفتشيها رصدوا خلال جولاتهم منتجات دجاج مجمّدة مقطعة لأجزاء صغيرة يتم تداولها في منافذ بيع صغيرة (بقالات) بأحياء شعبية، وبعد التحقق من عدم تسجيل المنتج في “الهيئة” جرى متابعة مصدر تلك المنتجات، واتضح أنه مستودع يزاول النشاط دون الحصول على أي مستندات رسمية.

كما رصدت “الغذاء والدواء” عددًا من المخالفات في الموقع تمثلت في تداول الدجاج المجمّد بطريقة عشوائية ومخالفة يتم فيها حفظ الدجاج الجاهز للتوزيع مع الدجاج المعد للتعبئة، ووجود منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إضافةً إلى ظهور علامات الفساد على تلك المنتجات من تجمعات دموية وكدمات، والبعض منها يتضح إعادة تجميده أو أنه جُمّد بطريقة خاطئة.كما رصد مفتشو “الهيئة” وجود جهاز لطباعة تواريخ الصلاحية وملصقات توضع على المنتجات بعد تعبئتها لتمديد فترة صلاحيتها، وذلك وسط ظروف تخزين غير مناسبة ومخالفة للاشتراطات.

وأغلقت “الهيئة” على إثر ذلك المنشأة المخالفة، واستدعت الممثل النظامي لها لسماع أقواله، وذلك استكمالاً لتطبيق العقوبات والأنظمة بحق المسؤولين عن المنشأة وإحالتهم للجهات المعنية.

ودعت “الغذاء والدواء” إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمنّي” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

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