بعد توقف دام أكثر من ساعة.. عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بمطار «أبها» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

عادت حركة الطيران إلى طبيعتها بمطار أبها ، من جديد، بعد محاولة الاستهداف التي نفذتها ميلشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح مراسل قناة “العربية” لدى أبها “حسن الطالعي”، أن عودة حركة الطيران جاءت بعد تعطل استمر ساعة و10 دقائق.

وأشار إلى أن موظفين مطار يعملون بكامل طاقتهم ، لإنهاء أوراق المسافرين من وإلى المطار.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن إدانة الولايات المتحدة بشدة لهجوم الحوثيين ‏الأخير على المملكة، الذي استهدف مطار أبها الدولي، مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين وإلحاق أضرار ‏بإحدى الطائرات المدنية.

‏ وقال بلينكن، في بيان صحفي اليوم: منذ بداية العام، تعرضت المملكة لأكثر من 240 هجوماً من ‏الحوثيين، الذين عرّضوا الشعب السعودي للخطر إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون ‏في المملكة العربية السعودية.

‏ وأضاف: كما كثف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة، لا سيما هجومهم على مأرب، ‏يؤدي هذا الهجوم المكلف والمتعثر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إن هجمات الحوثيين تديم ‏الصراع وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة.

‏ ودعا وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، الحوثيين مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في ‏مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.