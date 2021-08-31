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خبير أمني: استهداف الحوثي لمطار أبها يصنف كجرائم حرب وأعمال إرهابية (فيديو)

خبير أمني: استهداف الحوثي لمطار أبها يصنف كجرائم حرب وأعمال إرهابية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد اللواء والخبير الأمني مستور الأحمري أن استهداف ميليشيا الحوثي للأماكن المدنية يصنف كجرائم حرب وأعمال إرهابية، ورد التحالف باستهداف منصات الصواريخ هو رد عسكري بحت وفقًا للقوانين الدولية.

وأضاف الأحمري، في اتصال هاتفي مع “قناة السعودية”، أن عمليات استهداف الأماكن المدنية من مطارات ومدارس ومستشفيات وتجمعات سكانية تخالف قواني الحرب وتصنف كعمليات إرهابية، وما حدث من استهداف مطار أبها والذي يعد مطارا مدنيا فإن استهداف هذا المطار يندرج ضمن جرائم الحرب.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، (31 أغسطس 2021م) عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة).

وأوضح العميد المالكي، أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار ووقوع عدد (8) إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار:

– (1) حالة حرجة (مقيم بنغلاديشي الجنسية).

– (3) حالات متوسطة (2 من الجنسية الهندية / 1 بنغلاديشي الجنسية).

– (4) حالات خفيفة (سعودي الجنسية / نيبالي الجنسية / هندي الجنسية / بنغلاديشي الجنسية).

كما نتج عن ذلك تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

وأضاف المالكي، أن هذه المحاولة العدائية الوحشية هي المحاولة الثانية هذا اليوم لاستهداف مطار أبها الدولي واستهداف المدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وتؤكد نهج المليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد الأعيان المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

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