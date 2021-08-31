الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحصيني» يتوقع طقس المملكة خلال سبتمبر.. وهذا موعد تساوي الليل مع النهار

«الحصيني» يتوقع طقس المملكة خلال سبتمبر.. وهذا موعد تساوي الليل مع النهار
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس في مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”،  أن الأجواء بشكل عام تميل إلى أن تكون لطيفة ليلًا وحارة خلال ساعات النهار.

وأضاف أن شهر سبتمبر سيشهد بداية تحرك المنخفضات الجوية، وبالأخص نحو الشمال، متوقعًا أن تزداد فرصة سقوط الأمطار على المناطق الجنوبية والغربية والشمالية من المملكة، مع إمكانية أن تمتد للمناطق الوسطى.

وأوضح أنه سيشهد أيضًا نهاية فصل الصيف فعليًا، وتحديدًا في 5 سبتمبر الموافق 28 من المحرم، كما ينتهي فلكيًا في 15 صفر الموافق الأربعاء 22 سبتمبر، وبالتالي يتساوى الليل والنهار.

 

مواد ذات صلة

«سكني» يوضح حقيقة وقف الدعم عن المستفيدين الشهر المقبل

«سكني» يوضح حقيقة وقف الدعم عن المستفيدين الشهر المقبل

«الحصيني» يتوقع: أمطار متوسطة ورياح نشطة على مرتفعات 5 مناطق

«الحصيني» يتوقع: أمطار متوسطة ورياح نشطة على مرتفعات 5 مناطق

«الحصيني»: توقعات بأجواء حارة وهطول أمطار على هذه المناطق

«الحصيني»: توقعات بأجواء حارة وهطول أمطار على هذه المناطق

«الحصيني»: توقعات بهطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة على عدة مناطق

«الحصيني»: توقعات بهطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة على عدة مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة