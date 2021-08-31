الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد إقراره من مجلس الوزراء.. تعرّف على العقوبات الجديدة بنظام وثائق السفر

بعد إقراره من مجلس الوزراء.. تعرّف على العقوبات الجديدة بنظام وثائق السفر
جواز السفر السعودي
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت تعديلات نظام وثائق السفر الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا ، عن تغليظ الغرامة والعقوبة على المخالفين للنظام.

وشملت التعديلات رفع الغرامة على المخالفين إلى 100 ألف ريال كحد أعلى، بدلا من الحد الأعلى السابق المقدر بـ5 آلاف ريال،ورفع مدة المنع من السفر إلى 5 سنوات كحد أعلى، بدلا من المدة السابقة المقدرة بـ3 سنوات فقط.

كما ستشمل العقوبات المستحدثة كل من قام بالإضافة أو الحذف أو التغيير في معلومات جواز سفره أو تذكرة مروره، أو إتلافه المتعمد أو تحريفه أو تغيير صورته الشخصية، وفقاً لـ”عكاظ”.

وتشمل العقوبات كذلك من قام بالإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور، مع من ساهم مع غيره عمداً في استعمال جواز سفره بصورة غير مشروعة أو بيع أي منهما.

 وستتضمن الغرامات والعقوبات كل من حاول استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور تعود إلى الغير، وكذلك مغادرته المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة، وكذلك مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر (وتستثنى الأعذار المقبولة)، ويشمل ذلك أيضا مخالفة أي حكم من أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.

 ووفقا لنظام السفر، فإن وزير الداخلية يحدد البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب، كما نص النظام على أن كافة العقوبات السابقة تشمل أي مخالف لنظام السفر أو لائحته التنفيذية.

مواد ذات صلة

«أمانة جدة» تمدد مهلة إلزام المنشآت التجارية برمز «QR code» حتى هذا الموعد

«أمانة جدة» تمدد مهلة إلزام المنشآت التجارية برمز «QR code» حتى هذا الموعد

محلل عسكري: إيران وذراعها الحوثي اختاروا الحرب باستهداف الأعيان المدنية (فيديو)

محلل عسكري: إيران وذراعها الحوثي اختاروا الحرب باستهداف الأعيان المدنية (فيديو)

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على هذه المناطق

غلبته الدموع.. موظف بـ«التحلية» يروي سبب احتفاله مع والدته المريضة بجائزة «الموظف المثالي»

غلبته الدموع.. موظف بـ«التحلية» يروي سبب احتفاله مع والدته المريضة بجائزة «الموظف المثالي»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>