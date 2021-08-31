بعد إقراره من مجلس الوزراء.. تعرّف على العقوبات الجديدة بنظام وثائق السفر

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كشفت تعديلات نظام وثائق السفر الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا ، عن تغليظ الغرامة والعقوبة على المخالفين للنظام.

وشملت التعديلات رفع الغرامة على المخالفين إلى 100 ألف ريال كحد أعلى، بدلا من الحد الأعلى السابق المقدر بـ5 آلاف ريال،ورفع مدة المنع من السفر إلى 5 سنوات كحد أعلى، بدلا من المدة السابقة المقدرة بـ3 سنوات فقط.

كما ستشمل العقوبات المستحدثة كل من قام بالإضافة أو الحذف أو التغيير في معلومات جواز سفره أو تذكرة مروره، أو إتلافه المتعمد أو تحريفه أو تغيير صورته الشخصية، وفقاً لـ”عكاظ”.

وتشمل العقوبات كذلك من قام بالإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور، مع من ساهم مع غيره عمداً في استعمال جواز سفره بصورة غير مشروعة أو بيع أي منهما.

وستتضمن الغرامات والعقوبات كل من حاول استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور تعود إلى الغير، وكذلك مغادرته المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة، وكذلك مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر (وتستثنى الأعذار المقبولة)، ويشمل ذلك أيضا مخالفة أي حكم من أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.

ووفقا لنظام السفر، فإن وزير الداخلية يحدد البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب، كما نص النظام على أن كافة العقوبات السابقة تشمل أي مخالف لنظام السفر أو لائحته التنفيذية.