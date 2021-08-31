طبيب مختص يوضح أبزز أسباب تآكل الأسنان (فيديو)

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كشف طبيب الأسنان، د. شعيب العازمي، عن أشهر أسباب تآكل الأسنان، والتي شملت تناول الحمضيات والمشروبات الغازية واستخدام فرشاة أسنان غير مناسبة.

وقال الدكتور العازمي، لقناة السعودية، إن من أشهر أسباب تآكل الأسنان، بعض العادات السيئة مثل احتكاك الأسنان خاصة أثناء النوم، وكذلك تناول الحمضيات مثل البرتقال والليمون، واستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات قاسية وهو ما يؤدي إلى الاحتكاك وتآكل الأسنان.

وأكد أن حموضة المعدة وارتجاع المريء يساهمان أيضا تآكل الأسنان، وكذلك جفاف الفم، وتناول السكريات والمشروبات الغازية.

وأوضح الدكتور العازمي، ان تآكل الاسنان هو عبارة عن تآكل طبقة المينا، وربما يصل لقلب السنة نفسها ومن هنا تبدأ حساسية الأسنان، وهي تختلف من شخص لآخر وتعتمد على نسبة التآكل الموجود.