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«أمانة جدة» تمدد مهلة إلزام المنشآت التجارية برمز «QR code» حتى هذا الموعد

«أمانة جدة» تمدد مهلة إلزام المنشآت التجارية برمز «QR code» حتى هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة تمديد مهلة الإلزام بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع(QR code) “رأيك يفرق” على واجهات المنشآت التجارية حتى 1 يناير 2022، وذلك حرصا على إتاحة الفرصة للمنشآت للمبادرة إلى تطبيق التعليمات الجديدة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات والسلع.

وأكدت الأمانة أن رصد المخالفات سيبدأ فور انتهاء المهلة المحددة من خلال جهود الرقابة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية مرتبطة لرفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية.

يُذكر أن رمز الاستجابة السريعة” (QR CODE)يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح هم(المراقبين, والمنشآت التجارية, والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت، حيث تأتي الخدمة الإلزامية ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي.

وتختصر الخدمة وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وايضاح طرق التواصل.

ويمكن الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال منصة بلدي منهنـــا .

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