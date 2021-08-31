محلل عسكري: إيران وذراعها الحوثي اختاروا الحرب باستهداف الأعيان المدنية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ندد المحلل العسكري العميد حسن الشهري بمحاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية جنوب بالمملكة وخاصة بعد محاولات استهداف مطار أبها الدولي.

وقال الشهري، لـ “الإخبارية”: “إن إيران وذراعها الحوثي اختاروا الحرب عن طريق استهداف الأعيان المدنية، مضيفا أن المجتمع الدولي شريك بالصمت عن هذه التجاوزات الإرهابية”.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية، أعلن اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، مضيفا أن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا تشير لوجود 8 إصابات.

وأضاف أن المعلومات الأولية بشأن محاولة الهجوم على مطار أبها تشير لتضرر طائرة مدنية.

وشدد تحالف دعم الشرعية على أن الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.