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غلبته الدموع.. موظف بـ«التحلية» يروي سبب احتفاله مع والدته المريضة بجائزة «الموظف المثالي»

غلبته الدموع.. موظف بـ«التحلية» يروي سبب احتفاله مع والدته المريضة بجائزة «الموظف المثالي»
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تواصل – فريق التحرير:

فاجأ المواطن بدر الحميدي، المراقب بالمؤسسة العامة لتحلية المياه، والحاصل على جائزة “الموظف المثالي”، والدته بالجائزة التي حصل عليها، ليبشرها بها أثناء خضوعها للعلاج بأحد المستشفيات.

وقال الحميدي، الذي غلبته دموعه أثناء الحديث عن والدته، في لقاء مع برنامج” الراصد” على “الإخبارية ” إن الوالدة تجاوزت مراحل خطيرة بحياتها وكانت بحاجة إلى من يزرع لها الفرح والسعادة.

وأضاف أنه منذ فترة ينتظر تقديم شيء لوالدته ليخفف عنها ألم المرض ، فكانت الجائزة التي حصل عليها، وكان لها مردود كبير  إزاء والدته ، حيث فاجأها بالحصول على الجائزة، في المستشفى الذي تخضع فيه للعلاج.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أشاد بتصرف الموظف، قائلًا عبر تويتر: «بارك الله لك الجمع بين البر بوالدتك شفاها الله وتميزك في عملك، أتمنى لك مزيدًا من التوفيق».

 

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