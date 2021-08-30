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هل تخفيض أسعار المنتجات على حسب الجودة مفيد للمستهلك؟.. مختص يجيب ( فيديو)

هل تخفيض أسعار المنتجات على حسب الجودة مفيد للمستهلك؟.. مختص يجيب ( فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الاستشاري في خدمة العملاء محمد صالح، أن تخفيض أسعار المنتجات بين الشركات على حسب الجودة هو أسهل طريق لفشل هذه الشركات في السوق.

وأضاف في لقاء مع قناة ” الإخبارية “، أن الشركات غير المنتجة للسلع، ليس لديها طريق للنجاح في السوق سوى تقديم خدمة متميزة.

وأشار إلى أن تقديم خدمة مميزة سوف يؤدي إلى إقبال العملاء على المنتج المقدم، مشدداً على أن هذه الطريقة أفضل من  حرب الأسعار بين الشركات.

 

 

 

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