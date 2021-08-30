ولي أمر يشكو بقاء ابنه خارج مدرسته طيلة اليوم لحصوله على جرعة واحدة.. و«تعليم مكة» يعلق (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تقدم ولي أمر طالب بإحدى مدارس مكة المكرمة، بشكوى رسمية لإدارة التعليم، بعد رفض المدرسة السماح لابنه الحاصل على جرعة واحدة فقط من اللقاح بالدخول للتعلم.

وأوضح مراسل قناة “الإخبارية”، أن الطالب ظل طيلة اليوم الدراسي خارج أسوار المدرسة بسبب عدم تلقيه الجرعة الثانية، وهو ما دفع والده للذهاب إلى مكتب التربية والتعليم شرق مكة للتقدم بشكوى بهذا الصدد.

في سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للتعليم في العاصمة المقدسة، تعميمًا بقبول المدارس الطلاب الذين حصلوا على جرعة واحدة فقط من اللقاح ووضعهم في غرف للعزل.

وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء بقبول الطلاب يأتي حتى يتم التواصل مع ولي الأمر لاستلام الطالب، منعًا لبقائهم خارج أسوار المدرسة وحفاظاً على سلامة جميع الطلاب.