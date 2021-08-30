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الطالب صاحب مقطع «سجدة الشكر» يكشف عن المهنة التي يرغب في العمل بها 

الطالب صاحب مقطع «سجدة الشكر» يكشف عن المهنة التي يرغب في العمل بها 
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الطالب عبد العزيز الدوسري، صاحب مقطع سجدة الشكر ، سبب سجدته لله عقب دخوله إلى مدرسته بمحافظة بيشة  بمنطقة عسير ، بأول أيام العام الدراسي.

وأكد في لقاء مع “الإخبارية” أنه دائما يسجد لله شكراً، عقب كل مرة تتحقق فيها أمنية تمناها من الله، موضحاً أنه شعر بالسعادة عقب عودته إلى الدراسة حضورياً.

وأضاف الدوسري ، أنه اشتاق للغاية للمعلمين والأصدقاء، مشيرًا إلى أن تعلقه بالمدرسة ينبع من مساعدتها له في التعلم السريع، بالإضافة إلى أخلاق معلميه.

وحول  طموحاته المستقبلية ، أكد عبد العزيز الدوسري أنه يطمح في أن يتعلم الطيران لكي يكون طياراً عقب تخرجه من الجامعة .

 

 

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