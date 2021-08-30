وظائف إدارية وصحية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت جامعة “الملك سعود” أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف استقبال.

– مساعد وحدة طبية أول.

– مساعد وحدة طبية ثانٍ.

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف جامعة الملك سعود معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)