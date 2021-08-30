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أستاذ مناعة: المحصن بجرعتي لقاح «كورونا» غير ملزم بارتداء الكمامة «علميًا» (فيديو)

أستاذ مناعة: المحصن بجرعتي لقاح «كورونا» غير ملزم بارتداء الكمامة «علميًا» (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أكد أستاذ المناعة والعدوى الدكتور همام عقيل ، أن الدراسات العلمية أثبتت أن الشخص المحصن بجرعتين من لقاح “كورونا” من الممكن أن يستغني عن لبس الكمامة ، حيث يفترض “علمياً” أنه غير ملزم بارتداء الكمامة .

وأوضح عقيل في لقاء مع “الإخبارية”، أن قرار عدم ارتداء الكمامة هو قرار سيادي والجهات المعنية لها اطلاع بآخر المستجدات، وذلك لأنه من الصعب معرفة من أخذ جرعة ومن أخذ جرعتين ولذلك تم التعميم بلبس الكمامة على الكل.

وأضاف أن “الكمامة” لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا ولكن تحمي من انتقال المرض من الشخص المصاب إلى غير المصاب، مشيراً إلى أن الكمامة فقط هي حائل للفم والأنف من انتقال عدوى فيروس كورونا.

 

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