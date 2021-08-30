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«التعليم»: انتظام 87% من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في الدراسة الحضورية

«التعليم»: انتظام 87% من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في الدراسة الحضورية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، نسبة حضور الطلاب والطالبات مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وأوضحت أن أكثر من 87% من الطلاب والطالبات من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية قد انتظموا في الدراسة الحضورية، كما بلغ عدد الزيارات الميدانية من قبل قيادات التعليم والمشرفين التربويين في المدارس أكثر من 12 ألف زيارة.

وأشارت إلى أن نسبة النماذج التشغيلية للمدارس ذات المستوى المنخفض وصلت إلى 49%، والمستوى المتوسط 44%، والمستوى العالي 7%، بينما بلغت نسبة المستوى العالي جدًا أقل من 1%.

وأكدت الوزارة أن اليوم الثاني لبداية العام الدراسي الجديد، شهد زيادة في مستوى حضور الطلاب والطالبات الذين عادوا لمقاعد الدراسة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص جزء من وقت الحصة الأولى في بداية اليوم الدراسي لتوعية وتثقيف الطلبة والطالبات بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل المعلمين والمعلمات، والتأكيد على ضوابط الاستخدام الأمثل للهواتف الذكية لإبراز حالتهم الصحية من تطبيق توكلنا.

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