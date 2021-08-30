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«العدل» تزف بشرى سارة للمستفيدين من خدمة «الإفراغ العقاري الإلكتروني»

«العدل» تزف بشرى سارة للمستفيدين من خدمة «الإفراغ العقاري الإلكتروني»
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تواصل – واس :

أعلنت وزارة العدل التوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر 7 بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصارف وبنوك البلاد، الرياض، السعودي البريطاني، الجزيرة، السعودي للاستثمار، العربي الوطني، والسعودي الفرنسي، إلى جانب مصارف الإنماء والراجحي، والبنك الأهلي السعودي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة يهدف إلى خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة، وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري وذلك بشكل إلكتروني متكامل، عبر بوابةناجز، دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كلٍّ منهما حساب مفعل في “أبشر”.

وأشادت بدور البنك المركزي السعودي، في تيسير إجراء عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال التنسيق مع البنوك، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة المستفيدين.

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