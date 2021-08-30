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الزكاة والضريبة والجمارك: «التركات» مستثناة من الضرائب في هذه الحالة (فيديو)

الزكاة والضريبة والجمارك: «التركات» مستثناة من الضرائب في هذه الحالة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التركات مستثناه من الضرائب وضريبة التصرفات العقارية، في حالة تم توزيع التركة بين الورثة.

وأضافت أنه يتم تحصيل الضرائب على التركات في حال البيع فقط؛ منوهة بأنه يتعين على الوكيل الشرعي الدخول على خدمة ضريبة التصرف العقاري وتعبئة البيانات المطلوبة والإفصاح عن طبيعة التوريد العقاري.

وأوضحت الهيئة، أنه يجب على البائع تسجيل العقار المراد بيعه من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، ليتم إصدار فاتورة سداد بنسبة 5% من قيمة البيع على أن تدفع قبل الإفراغ.

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