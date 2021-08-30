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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«تعليم الرياض» تدعو المعلمين والمعلمات إلى الترشح للعمل منسقين للموهوبين

«تعليم الرياض» تدعو المعلمين والمعلمات إلى الترشح للعمل منسقين للموهوبين
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تواصل – الرياض:

دعت إدارة التعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الموهوبين مديري المدارس الحكومية والأهلية إلى ترشيح المعلمين والمعلمات المتميزين للعمل منسقين ومنسقات للموهوبين في المدارس، وذلك وفق ضوابط الترشيح المعتمدة.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل أنه سيجري تنفيذ برنامج “منسقي الموهوبين” للعام الدراسي 1443هـ، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المدارس ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في البيئة المدرسية، بما يُحقق أهداف وزارة التعليم، مشيرًا إلى أنه سيقام البرنامج بعد استكمال إجراءات المرشحين الجُدد من جميع المدارس الحكومية والأهلية.

ودعا المدارس إلى إرسال نماذج المرشحين -بعد تعبئتها واعتمادها -إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني almwhoben@gmail.com أو تسليمها ورقيًا لإدارة الموهوبين في موعد أقصاه 9 /2/ 1443 هـ.

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