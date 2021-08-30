5 خطوات لاسترجاع حسابات الطلاب والطالبات في «منصة مدرستي»

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نشر حساب ملتقى معلمي السعودية على “تويتر”، طريقة استرجاع حسابات الطلاب والطالبات في منصة مدرستي، من خلال الخطوات التالية:

• الدخول على تطبيق توكلنا (حساب الأب)

• أسفل الصفحة الدخول الخدمات

• ثم بيانات منصة مدرستي

• تحديد الكل

• إرسال وبعدها سيتم إرسال كامل التفاصيل

يذكر أن منصة مدرستي، شهدت بالأمس ومع بداية أول يوم دراسي، توقفا تاما لم يتمكن معه أي من الطلاب أو أعضاء الهيئة الإدراية والتعليمية من الولوج إلى النظام حتى إن المواد والمناهج الدراسية لم يتم إسنادها في بعض المدارس، فضلا عن أن الطلاب الذين لم يتموا أخذ جرعتي اللقاح يتوجب عليهم الحضور عبر المنصة لمتابعة الدروس مع معلميهم، بحسب ما صرحت به الوزارة الأسابيع الماضية.

إشكالية في المتصفح

وأوضح أحد العاملين بقسم الدعم الفني للمنصة، أن الإشكالية تكمن في المتصفح، حيث إن المنصة تعمل بشكل جيد، ولكن هناك بعض المتصفحات التي ما زالت تحتفظ بكلمات المرور من العام الماضي، ولم تتمكن من تحديثها بكلمات المرور الجديدة، ما تسبب في حدوث إشكالية لبعض المدارس، وكذلك الطلاب في تعثر عمل المنصة بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يحدث ذلك في أول يوم، خاصة مع الأعداد الكبيرة لمستخدمي المنصة والضغط الكبير الذي تواجهه، وفقا لـ”الوطن”.

تعليمات يجب التنبه لها

• التأكد من بيانات الاتصال لأولياء الأمور المسجلة في نظام «نور» عن طريق إدارة المدرسة لضمان وصول كلمة المرور لكل طالب وطالبة عند تغييرها.

• التأكد من الحساب الخاص بكل طالب وطالبة (اسم المستخدم وكلمة المرور) سواء من تطبيق «توكلنا» أو من إدارة المدرسة أو من حساب الطالب باسترجاع كلمة المرور عن طريق رساله (sms) عبر الجوال المسجل مسبقا في النظام، وفي حال تعذر الدخول يتم التواصل مباشرة مع إدارة المدرسة لتغيير كلمة المرور.

• في حال ظهور مشاكل في الدخول بعد التأكد من جودة الاتصال بالإنترنت وحساب الطالب أو الطالبة بأنها صحيحة، فيتم تغيير متصفح الإنترنت أو تكرار المحاولة للدخول ومحو بيانات التصفح لمسح بيانات الدخول القديمة، والتي قد تكون محفوظة مسبقا.

• في حال تعذر الدخول يتم توجيه الطلاب والطالبات بالدخول عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز مباشرة لضمان دخولهم مع معلميهم ومعلماتهم، مع التنبه بعدم احتسابهم غياب لوجود مشكلة تقنية لدى الطالب أو الطالبة.