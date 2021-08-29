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هل استخدام  الأطفال للهواتف الذكية يؤدي إلى قصر النظر؟.. استشاري يجيب (فيديو)

هل استخدام  الأطفال للهواتف الذكية يؤدي إلى قصر النظر؟.. استشاري يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور معن الخراشي، مدى صحة المعلومة الشائعة بأن استخدام الهواتف الذكية من العوامل المؤدية للإصابة بقصر النظر.

وأكد خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن استخدام  الهواتف الذكية و الألواح الإلكترونية ليس من الأسباب المباشرة في قصر النظر، ولكنها يسببان  إجهاداً و جفافًا بالعين.

وأضاف أنه لا ينصح لمن هم أقل من عامين باستخدامهما نهائياً، ، مشيراً  إلى ضرورة قيام الوالدين بفحص نظر أطفالهم، حتى في حالة عدم ظهور أعراض تشير إلى إصابتهم بقصر النظر.

وذكر أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات ويرتدون نظارات، يجب أن يحافظ على استخدامهم لهما بشكل مستمر، وذلك لتجنب الإصابة بقصر النظر.

 

 

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