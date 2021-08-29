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«بايدن» يحذر : انقطاع للكهرباء يستمر أسابيع و «دمار هائل» على ساحل الخليج الأمريكي
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تواصل – وكالات:

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، من أن إعصار “إيدا” يشكل خطرا على الحياة، مؤكدا احتماليا تسبب الإعصار في إحداث دمار هائل.

ولفت بايدن إلى احتمالية أن تشمل آثار إعصار “إيدا” انقطاع التيار الكهربائي الذي قد يستمر لأسابيع، و سيتأثر به سكان ساحل الخليج الأمريكي، حسبما نقلت “رويترز”.

وفي وقت سابق خلال اليوم الأحد، أعلن بايدن حالة طوارئ في ولاية ميسيسيبي وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار “إيدا”.

وبحسب بيان البيت الأبيض، يخول إجراء الرئيس وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين.

واشتد الإعصار إيدا، يوم السبت، فوق مياه خليج المكسيك الدافئة، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من المناطق الساحلية.

وتحرك “إيدا” صوب ساحل الخليج الأمريكي، السبت، وقامت أحياء نيو أورليانز المعرضة للفيضانات، بعمليات إجلاء للسكان، وكذلك منصات حفر النفط في خليج المكسيك.

وقال خبراء الأرصاد إن “إيدا” قد تصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، باعتبارها عاصفة من الفئة الرابعة “بالغة الخطورة”.

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