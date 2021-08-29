الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«أمانة الرياض» تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية لوظائفها عبر «جدارة»

«أمانة الرياض» تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية لوظائفها عبر «جدارة»
0

تواصل – فريق التحرير:

​أعلنت أمانة منطقة الرياض أسماء المجتازين للمقابلات الشخصية للوظائف التي تم الإعلان عنها عبر منصة جدارة بتاريخ 25/10/1442هـ.

ودعت الأمانة الأسماء الموضحة في الرابط أدناه إلى مراجعة مقرها الرئيسي بحي الديرة، وتحديدًا الإدارة العامة للموارد البشرية / الدور الرابع / قسم التوظيف، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21/01/1443هـ حتى تاريخ 25/01/1443هـ​، لاستكمال إجراءات التوظيف، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:

1. الهوية الوطنية.
2. وثيقة المؤهل العلمي.
3. العنوان الوطني.
4. الآيبان البنكي مختومًا من البنك.
5. صور شخصية حديثة مقاس 4*6 خلفية بيضاء عدد (4) نسخ.

وأوضحت أنه في حال وجود أي استفسار التواصل على الرقم 0114112222 تحويله 8077 .

لمعرفة أسماء المجتازين للمقابلات الشخصية اضغط :هنا.

مواد ذات صلة

«التدريب التقني» تعلن نتائج الترشيح للوظائف التدريبية للجنسين

«التدريب التقني» تعلن نتائج الترشيح للوظائف التدريبية للجنسين

أمانة الرياض تنفذ جولات مفاجئة على المطاعم.. وترصد عدة مخالفات (فيديو)

أمانة الرياض تنفذ جولات مفاجئة على المطاعم.. وترصد عدة مخالفات (فيديو)

أمانة الرياض تنشر تفاصيل مشاريع الحدائق بأحياء غرب العاصمة

أمانة الرياض تنشر تفاصيل مشاريع الحدائق بأحياء غرب العاصمة

السعودية للكهرباء تُعلن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2021م

السعودية للكهرباء تُعلن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2021م

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة