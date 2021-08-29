«أمانة الرياض» تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية لوظائفها عبر «جدارة»

تواصل – فريق التحرير:

​أعلنت أمانة منطقة الرياض أسماء المجتازين للمقابلات الشخصية للوظائف التي تم الإعلان عنها عبر منصة جدارة بتاريخ 25/10/1442هـ.

ودعت الأمانة الأسماء الموضحة في الرابط أدناه إلى مراجعة مقرها الرئيسي بحي الديرة، وتحديدًا الإدارة العامة للموارد البشرية / الدور الرابع / قسم التوظيف، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21/01/1443هـ حتى تاريخ 25/01/1443هـ​، لاستكمال إجراءات التوظيف، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:

1. الهوية الوطنية.

2. وثيقة المؤهل العلمي.

3. العنوان الوطني.

4. الآيبان البنكي مختومًا من البنك.

5. صور شخصية حديثة مقاس 4*6 خلفية بيضاء عدد (4) نسخ.

وأوضحت أنه في حال وجود أي استفسار التواصل على الرقم 0114112222 تحويله 8077 .

لمعرفة أسماء المجتازين للمقابلات الشخصية اضغط :هنا.