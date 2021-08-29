«متحدث الصحة» يوضح مدى مأمونية أخذ جرعتين مختلفتين من لقاح «كورونا» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، مدى مأمونية وفاعلية أخذ الجرعة الأولى من نوع لقاح والجرعة الثانية من لقاح آخر.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول أخر مستجدات فيروس كورونا، أن هذا الإجراء آمن وفعال، بالنسبة للقاحات المعتمدة بالمملكة.

وأضاف أن اللقاحات الموجودة بالمملكة جميعها فعالة ضد فيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″.

وأشار إلى أن بعض الدراسات نصحت بضرورة تبديل اللقاحات لكونه يعطي نشاطاً مناعياً أفضل، خاصة في مواجهة متحورات فيروس كورونا ومنها متحور “دلتا”.