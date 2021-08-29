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متحدث الصحة يزف بشرى سارة بشأن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة لكورونا بالمملكة (فيديو)

متحدث الصحة يزف بشرى سارة بشأن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة لكورونا بالمملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة يشهد توجهاً إيجابياً، ونزول النسب المؤية إلى مستوى 85% أمر مبشر.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات كورونا بالمملكة، أن تجاوز عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا 36 مليون جرعة.

وأكد متحدث الصحة، أن الجرعة الثانية هي السبيل الوحيد لمواجهة التحورات الحاصلة لفيروس ⁧كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 393 حالات تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة.

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