أمريكا.. إخلاء إجباري لسكان «لويزيانا» خوفاً من إعصار «يغير شكل الحياة»

تواصل – وكالات:

قال جون بيل إدواردز حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية والمركز الوطني للأعاصير في مؤتمر صحفي إن الولاية تستعد لوصول إعصار “إيدا” إلى اليابسة كإعصار من الفئة الرابعة وإنه من المتوقع أن يكون إعصارا “يغير شكل الحياة”.

وأضاف الحاكم أنه صدرت أوامر إخلاء إجبارية في مناطق من جنوب لويزيانا وأن الولاية تستعد لانقطاع مطول للكهرباء.

وسارع أهالي المناطق الأكثر خطورة لمغادرة منازلهم واصطفوا في طوابير للتمون بالسلع الضرورية مع استعداد ولاية لويزيانا لوصول الإعصار “إيدا” الذي يتوقع أن يصبح عاصفة “شديدة الخطورة” من الفئة الرابعة لدى وصوله الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع.

وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية “مداً بحريا يهدد الأرواح” عندما يبلغ الإعصار اليابسة على سواحل لويزيانا وميسيسيبي، محذرة من “أضرار كارثية للرياح”. وناشدت الأهالي في المناطق المتأثرة الالتزام بتعليمات المسؤولين المحليين.