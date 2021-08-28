تعرّف على أهم القضايا التي سيتناولها مؤتمر وزارة الصحة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن أهم القضايا التي سيناقشها مؤتمر وزارة الصحة اليوم الأحد، حيث يشارك متحدثان رسميان لوزارتين هما وزارة الصحة والموارد البشرية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على موقع”تويتر”، أن المؤتمر الصحفي سيضم كلا من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد.

ويستعرض “العبدالعالي” الأوضاع العالمية لكورونا، والمؤشرات الوبائية، كما سيتناول المؤتمر مستجدات اللقاح، والإحصائيات والخدمات الصحية، إضافة إلى الإجابة عن أبرز الاستفسارات الشائعة الواردة في وسم #شارك_في_المؤتمر_الصحفي.

أما المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، سوف يعلن نسبة المبادرين بأخذ اللقاح في القطاعين العام والخاص، ومستجدات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمقرات العمل.