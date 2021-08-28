الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرّف على أهم القضايا التي سيتناولها مؤتمر وزارة الصحة اليوم

تعرّف على أهم القضايا التي سيتناولها مؤتمر وزارة الصحة اليوم
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن أهم القضايا التي سيناقشها مؤتمر وزارة الصحة اليوم الأحد، حيث يشارك متحدثان رسميان لوزارتين هما وزارة الصحة والموارد البشرية. 

وأوضحت الوزارة في تغريدة على موقع”تويتر”، أن المؤتمر الصحفي سيضم كلا من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي والمتحدث الرسمي  لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد.

ويستعرض “العبدالعالي” الأوضاع العالمية لكورونا، والمؤشرات الوبائية، كما سيتناول المؤتمر مستجدات اللقاح، والإحصائيات والخدمات الصحية، إضافة إلى الإجابة عن أبرز الاستفسارات الشائعة الواردة في وسم #شارك_في_المؤتمر_الصحفي.

أما المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، سوف يعلن نسبة المبادرين بأخذ اللقاح في القطاعين العام والخاص، ومستجدات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمقرات العمل.

 

الصورة

مواد ذات صلة

استشاري: يجب على الأهل عدم احتضان أو تقبيل أبنائهم الطلاب لاحتمالية نقل كورونا من المدرسة للمنزل

استشاري: يجب على الأهل عدم احتضان أو تقبيل أبنائهم الطلاب لاحتمالية نقل كورونا من المدرسة للمنزل

هل يمكن دخول المراكز الصحية بدون تحصين بلقاح كورونا؟..«الصحة» تجيب

هل يمكن دخول المراكز الصحية بدون تحصين بلقاح كورونا؟..«الصحة» تجيب

«شرطة المدينة»: ضبط 13 شخصاً خالفوا تعليمات العزل الصحي .. وهذه العقوبة في انتظارهم

«شرطة المدينة»: ضبط 13 شخصاً خالفوا تعليمات العزل الصحي .. وهذه العقوبة في انتظارهم

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 234 إصابة و6 حالات وفاة و409 حالات تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 234 إصابة و6 حالات وفاة و409 حالات تعافي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>