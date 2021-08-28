تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غدٍ الأحد بمناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الأحد ، حيث من المتوقع سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جنوب وغرب المملكة، مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة.

كما توقع المركز رياح سطحية تنشط على السواحل الغربية وأجزاء من وسط المملكة تتسبب في إثارة الأتربة و الغبار.

وعن معدلات درجات الحرارة التي ستسجل غدا الأحد، توقع المركز أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.