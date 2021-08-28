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«مايكروسوفت» تعترف : اكتشاف ثغرة في نظام الحوسبة السحابية

«مايكروسوفت» تعترف : اكتشاف ثغرة في نظام الحوسبة السحابية
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تواصل – وكالات:

أصدرت رائدة البرمجيات في العالم شركة ”مايكروسوفت“ تنبيهاً  لآلاف الشركات التي تتعامل معها من ثغرة في نظامها للحوسبة السحابية، عرّضت بياناتها للخطر خلال فترة طويلة من الوقت.

ورُصدت هذه المشكلة قبل أسبوعين، بمبادرة من شركة ”ويز“ المتخصصة في أمن المعلوماتية.

وكتب مهندسو الشركة في مدوّنة ”تخيّلوا مدى تفاجئنا عندما تسنّى لنا النفاذ بالكامل إلى الحسابات وقواعد البيانات التابعة لآلاف الجهات التي تعتمد خدمة ماكرويوسوفت أجور، ومن بينها مجموعات كبرى“.

وأكدت ”مايكروسوفت“ لوكالة فرانس برس ”إصلاح النظام على الفور لضمان أمن زبائننا وحمايتهم“، مشيرة إلى أنها أبلغت المؤسسات المعنية، ومن حيث المبدأ، لم يتمّ استغلال هذا الخلل من قبل برمجيات خبيثة، وفق عملاق المعلوماتية.

وأفادت ”ويز“ بأن ”مايكروسوفت“ سرعان ما أبطلت النظام الذي يشوبه هذا الخلل، و ”أبلغت أكثر من 30 % من زبائن كوسموس دي بي“، وهو نظام الحوسبة السحابية المعني، بضرورة تغيير مفاتيح النفاذ.

لكن الخطر لم يزل بعد، خصوصا أن جهات أخرى لم تبلّغ قد تكون معنية وأن هذه الثغرة ”كان من الممكن استغلالها طوال أشهر أو حتّى سنوات“، بحسب الباحثين.

ويشكّل هذا النبأ ضربة جديدة لـ ”مايكروسوفت“ التي تعرضّت خواديم حسابات البريد الإلكتروني فيها لهجمة معلوماتية واسعة النطاق في الولايات المتحدة في أواخر 2020.

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