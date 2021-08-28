وظائف شاغرة في جامعة «الملك سعود» بالرياض

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أعلنت جامعة الملك سعود عن حاجتها لكوادر بشرية وطنية للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبدالله (للبحوث والدراسات الاستشارية) للجهات المستفيدة في مدينة الرياض،التفاصيل أدناه:

*مسميات الوظائف:



1- محلل ومدخل بيانات

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، علوم البيانات، الرياضيات، الاحصاء، الاقتصاد، إدارة المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مخطط عمراني

– درجة البكالوريوس في تخصص (التخطيط العمراني) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

3- خبير مؤشرات حضرية

– درجة البكالويروس في تخصص (التخطيط الحضري) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

4- خبير نظم معلومات جغرافية (GIS)

– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الجغرافية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يستوفي المتطلبات الخاصة لكل وظيفة من حيث المؤهل والخبرة العملية.

3- أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لطبيعة المهام الوظيفية

4- إلمام تام باللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

المزايا والحقوق الوظيفية:

1- رواتب وبدلات تنافسية.

2- تأمين صحي لشاغل الوظيفة وأفراد أسرته.

3- تطوير مهني وفقاً لأنظمة الجهات المستفيدة.