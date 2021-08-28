وظائف شاغرة في جامعة «الملك سعود» بالرياض

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أعلنت جامعة الملك سعود عن حاجتها لكوادر بشرية وطنية للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبدالله (للبحوث والدراسات الاستشارية) للجهات المستفيدة في مدينة الرياض،التفاصيل أدناه:
*مسميات الوظائف:
1- محلل ومدخل بيانات
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، علوم البيانات، الرياضيات، الاحصاء، الاقتصاد، إدارة المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
2- مخطط عمراني
– درجة البكالوريوس في تخصص (التخطيط العمراني) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
3- خبير مؤشرات حضرية
– درجة البكالويروس في تخصص (التخطيط الحضري) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
4- خبير نظم معلومات جغرافية (GIS)
– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الجغرافية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يستوفي المتطلبات الخاصة لكل وظيفة من حيث المؤهل والخبرة العملية.
3- أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لطبيعة المهام الوظيفية
4- إلمام تام باللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
المزايا والحقوق الوظيفية:
1- رواتب وبدلات تنافسية.
2- تأمين صحي لشاغل الوظيفة وأفراد أسرته.
3- تطوير مهني وفقاً لأنظمة الجهات المستفيدة.