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وظائف شاغرة في جامعة «الملك سعود» بالرياض

وظائف شاغرة في جامعة «الملك سعود» بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود عن حاجتها لكوادر بشرية وطنية للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبدالله (للبحوث والدراسات الاستشارية) للجهات المستفيدة في مدينة الرياض،التفاصيل أدناه:

*مسميات الوظائف:

1- محلل ومدخل بيانات
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، علوم البيانات، الرياضيات، الاحصاء، الاقتصاد، إدارة المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مخطط عمراني
– درجة البكالوريوس في تخصص (التخطيط العمراني) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

3- خبير مؤشرات حضرية
– درجة البكالويروس في تخصص (التخطيط الحضري) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

4- خبير نظم معلومات جغرافية (GIS)
– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الجغرافية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يستوفي المتطلبات الخاصة لكل وظيفة من حيث المؤهل والخبرة العملية.
3- أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لطبيعة المهام الوظيفية
4- إلمام تام باللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

المزايا والحقوق الوظيفية:
1- رواتب وبدلات تنافسية.
2- تأمين صحي لشاغل الوظيفة وأفراد أسرته.
3- تطوير مهني وفقاً لأنظمة الجهات المستفيدة.

التقديم: هنــــــــا

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