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متحدثة التعليم: توجيهات لأولياء الأمور حول استخدام الطلاب للهواتف بالمدارس

متحدثة التعليم: توجيهات لأولياء الأمور حول استخدام الطلاب للهواتف بالمدارس
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المتحدثة الرسمية للتعليم العام، ابتسام الشهري،  أن الهدف من استخدام الهواتف  في المدراس هو لتوضح الوضع الصحي للطالب عبر تطبيق “توكلنا”.

وأكدت في مداخلة  هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أن استخدام الهاتف في المدرسة يتم وفق الاشتراطات والتنظيمات المترتبة عليها.
وأوضحت الشهري، أن هناك توجيهات وإرشادات للطلاب وأولياء الأمور حول استخدام  الهاتف بما يضمن تحقيق بيئة صحية آمنة.

وأشارت إلى أن اللجان المختصة بإدارة العملية التعليمية داخل المدارس ستقوم بوضعالآلية التنظيمية للتعامل مع قرار السماح بإدخال جوالات الطلاب والطالبات داخل المدرسة.

 

 

 

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