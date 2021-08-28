أمريكا تؤكد أن قواتها بدأت بالانسحاب التدريجي من مطار كابُل

تواصل – واس:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاغون) جون كيربي أن القوات الأميركية بدأت ‏بالانسحاب التدريجي من مطار حامد كرزاي الدولي في كابُل، مفيداً أن الولايات المتحدة لا تزال ‏مسؤولة عن المطار وأمنه.‏

وأفاد كيربي خلال الإيجاز الصحفي اليومي أن التهديدات التي يتعرض لها مطار كابُل لا تزال حقيقية ‏للغاية وديناميكية للغاية، مؤكداً أن القوات الأمريكية تراقب في الوقت الفعلي وتتخذ جميع الوسائل ‏اللازمة للتأكد من استمرار التركيز على تيار التهديدات، وستفعل ما في وسعها لحماية قواتها.‏

وأشار إلى أن رفات الــ 13 جنديا أمريكيا الذين قتلوا في أفغانستان خلال الهجمات على مطار حامد ‏كرزاي الدولي في كابُل في طريقها إلى الولايات المتحدة.‏