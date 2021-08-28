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استشاري: يجب على الأهل عدم احتضان أو تقبيل أبنائهم الطلاب لاحتمالية نقل كورونا من المدرسة للمنزل

استشاري: يجب على الأهل عدم احتضان أو تقبيل أبنائهم الطلاب لاحتمالية نقل كورونا من المدرسة للمنزل
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تواصل- فريق التحرير:

حذر استشاري العناية المركزة بجامعة الملك سعود، الدكتور ناصر توفيق ، من أن تكون ملامسة الأطفال عقب عودتهم من المدرسة سبباً لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضح ” توفيق” في لقاء مع “الإخبارية” أنه يمكن للأطفال أن ينقلوا العدوى حال مخالطتهم مصابين، وبالتالي ينقلوه إلى الوالدين، ناصحاً بعدم تقبيل أو احتضان الأطفال عقب عودتهم من المدرسة.

وأضاف أنه يجب أن يكون هنالك عزل اجتماعي بين الطفل والأب والأم، لكى لا ينتقل الفيروس من المدرسة إلى المنزل، موصياً بعدم احتكاك الطفل بالجد والجدة.

 

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