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«الضمان الصحي»: وثيقة التأمين تغطي النظارات الطبية بشرط

«الضمان الصحي»: وثيقة التأمين تغطي النظارات الطبية بشرط
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تواصل – فريق التحرير:

قال مجلس الضمان الصحي إن وثيقة التأمين تغطي النظارات الطبية بشروط، مشيرة إلى الحالات التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني.

وأضاف الضمان الصحي، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر » للتدوينات القصيرة، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني تغطي تكاليف النظارات الطبية بحد أقصى 400 ريال خلال مدة الوثيقة.

جراحات السمنة المفرطة
وأضاف الضمان الصحي، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني تغطي تكاليف جراحة تكميم المعدة عند تجاوز كتلة الجسم 45 وبحد أقصى 20 ألف ريال.

متابعة الحمل والولادة
وكان مجلس الضمان الصحي، قال إن وثيقة التأمين الصحي تغطي تكاليف متابعة الحمل والولادة بحد أقصى 15 ألف ريال.

علاج المواليد
وأكد الضمان الصحي أن تغطية تكاليف معالجة المواليد الجدد على وثيقة الأم حتى 30 يومًا من تاريخ الولادة وبحد المنفعة الأقصى 500 ألف ريال، حتى إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة.

من جهة أخرى، أوضح الضمان الصحي أن ضوابط تغطية الوثيقة الموحدة لتكاليف حليب الأطفال تتضمن ستة ضوابط هي: أمراض التمثيل الغذائي، وحساسية الحليب أو السكر، ووجود مشاكل في الامتصاص، والأمراض الاستقلابية، والطفل الخديج وناقص النمو، وأمراض البرنامج الوطني للحد من الإعاقة.

الحالات النفسية
وكان مجلس الضمان الصحي أوضح أن وثيقة التأمين تغطي الحالات النفسية الحادة وغير الحادة بحد أقصى 15 ألف ريال، وتشمل خمسة آلاف ريال للحالات غير الحادة لأربع جلسات علاجية.

الحالات الطارئة
وأكد الضمان الصحي، عبر حسابه الرسمي أنه يجب على مقدم الخدمة تقديم الخدمة فورًا للحالات الطارئة دون الحاجة إلى الرجوع إلى شركة التأمين.

وأضاف الضمان الصحي أنه يجب إبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة، مشيرًا إلى أن الحالة الطارئة هي التي تستدعي التدخل الفوري العاجل.

حالات انتهاء التغطية التأمينية
فيما أكد مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي بالنسبة للمؤمن لهم (مواطنين/مقيمين) في ست حالات، منها الوفاة والمغادرة النهائية واستنفاد الحد الأقصى.

وأشار الضمان الصحي إلى التغطية التأمينية للمؤمن لهم تنتهي في حالات: استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة، وانتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها، ووفاة المؤمن له.

وكذلك انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل «للسعوديين»، ومغادرة المؤمن له المملكة العربية السعودية «خروج نهائي»، وانتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد «نقل كفالة».

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