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هل يمكن تفتيت «حصوات المرارة» بالحمية أو النظام الغذائي؟

هل يمكن تفتيت «حصوات المرارة» بالحمية أو النظام الغذائي؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح طبيب الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، حقيقة إمكانية تفتيت «حصوات المرارة» بالحمية أو النظام الغذائي.

وأكد أنه لا توجد حمية غذائية معينة تسهم في تفتيت حصوات المرارة، مؤكدا أن تفتيتها يكون باستخدام الأدوية أو موجات من خارج الجسم.

وأشار إلى أن أغلب حالات المرضى ممن لديهم حصوات بالمرارة ولم تظهر عليهم أعراض ولا يحتاجون للخضوع لعمليات استئصال المرارة، أما في حال تسببت بظهور أعراض خطيرة، مثل التهاب المرارة أو انسداد القنوات المرارية، فإن ذلك يستدعي استئصالها.

 

 

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