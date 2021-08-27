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تعرف على السيارات الممنوع استيرادها إلى المملكة.. حيل شائعة احذرها (فيديو)

تعرف على السيارات الممنوع استيرادها إلى المملكة.. حيل شائعة احذرها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

سلطت “قناة الإخبارية” الضوء على السيارات التي يمنع استيرادها، والتي حددتها الجهات المعنية في المملكة، ومنها سيارات السالفج، والمركبات المستعملة التي تعرضت لأضرار خطيرة.

ووفقاً للتقرير، يمنع استيراد السيارات المستخدمة لأغراض السلطات الأمنية،والتاكسي أو الأجرة، والمركبات التي تعرضت لحوادث غرق أو تصادم أو حوادث انقلاب.

وشملت السيارات الممنوع استيرادها تلك التي تكون معدلة المقود، او تستخدم وقود غير ملائم لنوع الوقود المستخدم محليا.

وتمثلت أبرز الحيل المستخدمة في السيارات المستعملة من أجل إدخالها فصل الإضاءة التحذيرية الموجودة في لوحة العداد، واستخدام مواد خاصة لإخفاء عيوب الطلاء.

كما شملت الحيل تبديل أرقام وحروف هيكل السيارة، ووضع قطعة معدنية بين المحاور والهيكل لضبط توازن السيارة، والتلاعب بعداد الكيلومترات.

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