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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وظائف هندسية شاغرة لدى شركة معادن.. التخصصات والشروط

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة معادن.. التخصصات والشروط
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، وطريف.

وأوضحت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس المهندسين/ مراقبة الأداء (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

– أخصائي لوجستيات (طريف): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو التخصصات ذات الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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