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تعرّف على أعلى وأقل درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم

تعرّف على أعلى وأقل درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى وأقل درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم الجمعة.

وأفاد المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الأحساء ، سجلت أعلى درجة حرارة ، حيث سجلت 47.8 درجة مئوية .

وكشفت عن باقي درجات الحرارة في المملكة كالتالي :

– القيصومة 47.2
– حفر الباطن 47.2
– الدمام 46.5
– المدينة المنورة 46
– الرياض 45
– الخرج 45
– سكاكا 45
– رفحاء 45
– عرعر 45
– العلا 45
– القصيم 44
– القريات 44

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، تبوك” في حين تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

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