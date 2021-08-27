شاهد.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة

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وثق مقطع فيديو لحظة تعرض برج الساعة في ‎مكة المكرمة لصاعقة رعدية.

وبين الفيديو الذي نشره حساب العربية للطقس، لحظة ضرب البرق قمة برج الساعة المطل على الحرم المكي، في مشهد نادر ومبهر، حيث أوضح أن هذه الواقعة كانت أمس الخميس.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، تبوك” في حين تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.