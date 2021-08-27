وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر.. الشروط والتخصصات

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب أول.

– مدير مشروع.

– أخصائي الخدمات اللوجستية.

– مدير التدقيق الداخلي.

– موظف استقبال.

– أخصائي زراعي.

– مدير أول الأمن الحيوي.

– مساعد مدير مشروع.

– مدير الإنشاءات.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)